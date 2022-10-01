Волонтеры ежедневно вывозили людей из Мелитополя, а в город доставляли лекарства.

Среди погибших вчера в Запорожье от вражеских ракетных ударов есть один волонтер, еще один находится в реанимации.

Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире информационного марафона.

Он отметил, что в трагедии, которая произошла в Запорожье, пострадали и мелитопольцы - пятеро ранены, четверо погибли, среди которых два ребенка.

Видео дня

"И пострадали наши волонтеры - героические волонтеры, которые ежедневно вывозили людей из Мелитополя, а в город доставляли лекарства. Один волонтер погиб, а второй находится в реанимации", - сказал Федоров.

Удар по Запорожью

В Запорожской области сегодня, 1 октября, объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара, нанесен российскими оккупантами.

30 сентября захватчики совершили ракетную атаку по Запорожью, всего было нанесено 16 ракетных ударов. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезд из города на временно оккупированную территорию. Погибли 30 человек, в том числе двое детей, около сотни получили ранения.

Среди погибших - 36-летний работник местного Управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: