В одной из школ Херсонской области открыли филиал российской сети "Движение первых".

Российские захватчики и так называемые "администрации" продолжают осуществлять идеологическую обработку детей на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В Центре национального сопротивления рассказали, что в городе Железный Порт россияне принудительно превратили помещение одной из школ города в филиал российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Лозунг данной организации "Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть первыми". Идеологическая деятельность данной сети направлена на тотальное вытеснение украинской идентичности с временно оккупированных территорий и дальнейшую интеграцию украинских детей и молодежи в социально-культурное пространство на территории РФ", – добавили в ЦНС.

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Что происходит на оккупированной Херсонщине

В Центре национального сопротивления сообщают, что на оккупированной части Херсонской области начались проблемы с едой. Самая сложная ситуация наблюдается в Новотроицком районе области.

Ранее сообщалось, что на оккупированной Херсонщине выключили мобильную связь. Захватчики вывезли оборудование на территорию России. К подобным шагам враг прибегал и раньше – перед деоккупацией Херсона.

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