Враг уже прибегал к подобным действиям перед деоккупацией Херсона.

На временно оккупированной территории Херсонской области отключили мобильную связь. Захватчики вывезли оборудование для мобильной связи на территорию России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Враг прибегает к таким шагам, чтобы жители оккупированной Херсонщины не могли передавать Силам обороны Украины информацию о российских войсках.

Отмечается, что с этой же целью оккупанты отключали мобильную связь в самом Херсоне перед деоккупацией города.

Видео дня

Ситуация на оккупированной Херсонщине

Россияне решили провести "перепись" населения на оккупированной Херсонщине. Российские военные обходят дома в поисках партизан и проверяют местных жителей на наличие паспорта РФ.

Кроме того, оккупанты крадут катера у жителей Херсонщины. На нужды российских подразделений "официально" отдали около 100 украденных лодок.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты создали для себя минную ловушку на Херсонщине. Враг искусственно повысил уровень воды в Каховском водохранилище, тем самым затопил заминированные участки побережья.

Вас также могут заинтересовать новости: