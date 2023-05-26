Для этого были привлечены наемники ЧВК "Левадия".

Российские захватчики продолжают промывать мозги детьми в оккупированном Крыму. В середине мая россияне провели мероприятия "военно-патриотического воспитания" для школьников на полуострове.

В Центре национального сопротивления сообщили, что для проведения мероприятий "оккупанты привлекли наемников "частной военной кампании "Левадия". Детей обучали стрельбе из автоматического оружия и оказанию первой медицинской помощи.

"Заметим, политика промывания мозгов детям на временно оккупированных территориях является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения", – добавили в ЦНС.

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Оккупация Крыма: что происходит на полуострове

Утром 25 мая российские захватчики сообщили, что оккупированный Крым атаковали беспилотники. Неизвестные дроны зафиксировали в небе над Севастополем.

Несколькими днями ранее в оккупированном Симферополе исчез свет. Советник "главы Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков заявил, что якобы произошло технологическое отключение электроэнергии.

18 мая произошел взрыв на железной дороге в Крыму, поезд сошел с путей. В России заявили о "диверсии". Отмечалось, что взрыв прогремел около 8:20 утра на железной дороге в Симферопольском районе.

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