В преддверии украинского контрнаступления оккупанты совсем перестали следить за ситуацией со снабжением населения продуктами.

На оккупированных территориях Херсонщины начались проблемы с едой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В большинстве населённых пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самая сложная ситуация сложилась в Новотроицком районе – на юго востоке региона. По данным ЦНС, там во всех населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости и даже продуктов питания.

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Ситуация на оккупированном юге

Неблагоприятная дождливая погода, которую была одной из основных причин задержки украинского контрнаступления, сменяется засухой на юге. The Washington Post со ссылкой на исследователей и военных экспертов пишет о том, что погодное окно для масштабных операций ВСУ открылось.

Российские оккупанты в украинском Крыму продолжают промывать мозги детям. В середине мая россияне провели мероприятия "военно-патриотического воспитания" для школьников на захваченном полуострове. По данным Центра национального сопротивления, для этих целей оккупанты привлекли наемников "частной военной кампании "Левадия". Детей обучали стрельбе из автоматического оружия и оказанию первой медицинской помощи.

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