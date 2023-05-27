На оккупированных территориях Херсонщины начались проблемы с едой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В большинстве населённых пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самая сложная ситуация сложилась в Новотроицком районе – на юго востоке региона. По данным ЦНС, там во всех населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости и даже продуктов питания.
Ситуация на оккупированном юге
Неблагоприятная дождливая погода, которую была одной из основных причин задержки украинского контрнаступления, сменяется засухой на юге. The Washington Post со ссылкой на исследователей и военных экспертов пишет о том, что погодное окно для масштабных операций ВСУ открылось.
Российские оккупанты в украинском Крыму продолжают промывать мозги детям. В середине мая россияне провели мероприятия "военно-патриотического воспитания" для школьников на захваченном полуострове. По данным Центра национального сопротивления, для этих целей оккупанты привлекли наемников "частной военной кампании "Левадия". Детей обучали стрельбе из автоматического оружия и оказанию первой медицинской помощи.