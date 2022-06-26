По его словам, это еще одно доказательство того, что Украина не просто так требует больше оружия и санкций.

Ракетный удар по жилому дому в Шевченковском районе Киева - это является еще одним дерзким и жестоким преступлением против человечности.

Об этом заявил лидер "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Это за сотни километров от линии фронта. Там нет никаких войск, никакой техники, никаких центров принятия решений. Только киевляне, дети и взрослые, которые спали в своих квартирах. Это еще одно дерзкое и жестокое преступление против человечности", - подчеркнул он.

По его словам, это также еще одно доказательство того, что Украина не просто так требует больше оружия и санкций.

"Оружие и санкции – это вопрос нашего выживания, а не амбиций. Мы боремся за то, чтобы жить. А Россия делает все, чтобы такого права у нас не было", - написал он.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в 9-этажку, в результате чего произошло частичное разрушение нескольких верхних этажей и возник пожар.

В результате удара один человек погиб, четверо ранены, среди которых 7-летняя девочка.

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