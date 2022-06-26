Денисенко объяснил, почему российские ракеты стало тяжелее сбивать.

Российские оккупанты изменили стратегию ракетных ударов по территории Украины.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Россия изменила стратегию обстрелов, они массово обстреливают украинские города. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км. Поэтому их тяжело сбивать", - пояснил Денисенко.

По его словам, у врага достаточно запасов старой советской техники.

"Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается возобновить производство "Калибров" и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Российская Федерация применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет.

Сегодня утром одной из мишеней россиян стал Киев, предварительно, было выпущено от четырех до шести ракет, две из них были сбиты силами ПВО. В результате удара повреждены многоэтажные дома, пострадали мирные жители.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина готовит ответ на сегодняшний ракетный удар россиян по Киеву.