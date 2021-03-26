Отвод Ратушный аргументировал тем, что Константинова «находится в близких отношениях» с одним из судей Печерского суда, который преследовал «майдановцев».

Подозреваемый в хулиганских действиях возле Офиса президента 20 марта председатель общественной инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный заявил отвод судье Печерского райсуда Киева Кристине Константиновой.

Читайте такжеПогромы под ОП: стало известно, сколько лет заключения грозит активисту Сорду (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Ратушного Евгения Закревская.

Сегодня суд избирает ему меру пресечения.

По словам адвоката, Ратушный считает судью Константинову предвзятой по отношению к активистам Майдана.

Ее отвод он аргументировал тем, что Константинова «находится в близких отношениях» с одним из судей Печерского суда, который преследовал «майдановцев».

После этого должен быть назначен другой судья, который рассмотрит отвод, заявленный Ратушным.

Как сообщал УНИАН, 23 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Facebook и на ютуб-канале МВД обнародовал видео с акции под Офисом президента с перечнем лиц, которые якобы были провокаторами, среди них и фамилия Ратушный. По словам Геращенко, «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, - установлены и будут отвечать за свои поступки».

Акции в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП краской.

По завершению акции полицейские задержали Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Позже о подозрении сообщили еще и одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому.

24 марта правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием офиса президента.

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Автор: Дмитрий Хилюк