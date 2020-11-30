Спасатели сопровождали скорую вплоть до больницы / Скриншот
В Ровенской области беременная из села Трискини вот-вот должна была родить и вызвала медиков, но добраться до нее скорая не могла: путь преградило дерево.
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Медики вызвали спасателей. Те за считанные минуты распилили дерево и освободили дорогу.
Чтобы скорой больше ничего не помешало доставить роженицу в роддом, спасатели сопровождали ее вплоть до больницы.
Там вскоре появился на свет здоровый мальчик. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, рассказали врачи.
В Ровенской области женщина родила здорового сына благодаря спасателям
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