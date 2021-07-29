Ребенка доставили в Мукачево в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля.

Ребенок, который родился прямо в вагоне поезда, следовавшего из Киева в Ужгород, в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом Суспільному сообщила мать новорожденного мальчика.

Ребенка доставили в Мукачево в Закарпатскую областную детскую больницу 28 июля, сообщила директор медучреждения Магдалина Семеняк. Раскрыть другие подробности о состоянии ребенка врач не может, поскольку мать мальчика запретила разглашать такую информацию.

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Роды в поезде Киев-Ужгород: детали

25 июля у пассажирки поезда №81 прямо во время поездки начались роды.

Проводник оказал женщине помощь, позже работники сообщили диспетчерам ближайшей станции в Тернополе и вызвали скорую помощь.

Роженица и младенец находились в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре под наблюдением врачей, потом их доставили в Закарпатском областную детскую больницу.

Автор: Ирина Погорелая