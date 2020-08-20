В Минкульте рассказали, сколько нужно денег для реставрации памятников культурного наследия

По словам министра, из около 130 тысяч объектов культурного наследия 80% нуждаются в немедленной реконструкции.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года для реставрации памятников культурного наследия необходимо более 55 млрд гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге, проведенном с целью разъяснения плана действий ведомства в сфере культуры и туризма во исполнение указа президента Владимира Зеленского «О мерах по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма».

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По словам Ткаченко, в 2020 году из-за коронавирусного кризиса бюджетная поддержка сферы культуры в Украине сравнялась с показателями Албании, которая тратит 0,2% ВВП.

«Это самая малая сфера с точки зрения бюджетного финансирования, если не считать того миллиарда, который нам был выделен для преодоления карантина - это 7,9 миллиарда гривен в год. Это очень мало», - отметил Ткаченко.

При этом, по его словам, после кризиса 2008 года театры, замки и музеи фактически не финансировались.

«Капитальные расходы были практически заморожены», - добавил министр.

Ткаченко отметил, что частичные разрушения на тех или иных объектах происходят ежедневно.

«Оно настолько всеобъемлюще, что латать эти дыры просто местами нет возможности. Поэтому следовало применить другой подход. 130 тысяч недвижимых этих объектов, из них 80% нуждаются в немедленной реконструкции», - заявил министр.

В то же время, добавил он, по подсчетам, на осуществление программ, предусмотренных указом президента о поддержке культуры и туризма, в ближайшие четыре года нужно более 55 миллиардов гривень.

«Речь идет не только о реставрации и реконструкции этих зданий, достройке в некоторых местах музеев, а также создании так называемых центров культурных услуг, а речь идет о трансформации старых клубов, библиотек в современные центры притяжения для местного населения», - пояснил Ткаченко.

Министр уточнил, что в этом году соответствующие пилотные проекты начинаются в Херсонской, Луганской, Донецкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

По его словам, идея реконструкции и реставрации памятников культурного наследия касается не только их сохранения, но и такой трансформации, чтобы насытить новым содержанием.

Также министр считает, что в Украине нужно создать современную туристическую инфраструктуру.

«Вместо того, чтобы путешествовать за границей, у нас есть все возможности через создание понимания того, как это должно происходить (при наличии) соответствующей инфраструктуры, путешествовать по Украине», - заявил Ткаченко.

По словам министра, ежегодно программа реставрации требует от 10 до 15 миллиардов гривен.

Кроме того, добавил он, в Минкультуры есть наработки о запрете хаотической застройки, и уже начаты соответствующие обсуждения.

Также Ткаченко отметил, что в указе президента делается акцент на возможностях развития креативной экономики, в частности народных промыслов.

«Меня эта история лично очень вдохновила, так как на народные промыслы в последнее время не тратилось ни копейки государственного финансирования. Однако эта сфера существует, она развивается и, только по тем данным, которые мы нашли, экспортирует более на 150 миллионов евро продукции», - сообщил он.

Министр отметил, что в европейских странах народные промыслы является одним из двигателей креативной экономики.

Реставрация памятников культуры: что было раньше

18 августа президента Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».

Глава государства поручил разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма Украины.

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Автор: Виталий Саенко