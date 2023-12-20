Чиновников и подрядчика подозревают в присвоении почти 700 тысяч гривен.

В Ужгороде чиновника горсовета, директора коммунального предприятия и подрядчика подозревают в присвоении почти 700 тысяч гривен на капитальном ремонте объектов. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

По данным следствия, должностные лица департамента городской инфраструктуры мэрии вместе со работниками "Коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия" присваивали средства из местного бюджета, выделенные на капитальный ремонт коммунальных объектов Ужгородского горсовета.

"В ходе ремонта зданий и сооружений коммунального предприятия, а также при закупке материалов, должностные лица горсовета в сговоре с подконтрольными им фирмами-подрядчиками присвоили часть бюджетных средств, завысив стоимость работ и стройматериалов", - говорится в сообщении.

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В частности, они внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с заключением о надлежащем выполнении услуг.

По данным СБУ, такая сделка нанесла государству ущерб на сумму почти 700 тысяч гривен.

Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и в местах проживания фигурантов, изъяв финансово-хозяйственную документацию и черновые записи.

Начальник одного из отделов департамента городской инфраструктуры Ужгородского горсовета и директор коммунального предприятия подозреваются в присвоении чужого имущества, а директор фирмы-подрядчика – еще и в служебном подлоге.

По информации журналиста Виталия Глаголы, речь идет о директоре КП "КДЭП " Александре Тесленко и начальнике отдела капитального строительства Михаиле Савко.

Другие новости о коррупционных сделках чиновников на Закарпатье

В октябре Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски у мэра Мукачева Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

Такая сделка могла нанести государству ущерб в почти 100 млн грн.

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