По данным источников СБУ, обыски связаны с продажей земли вокруг стадиона "Авангард".

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард". Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в спецслужбе.

По данным источника, летом Мукачевский горсовет выставил на торги три гектара коммунальной земли.

"По данным следствия, стоимость участка занизили в несколько раз, и "победу" одержала компания, которая фактически принадлежит председателю Мукачевского райсовета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что таким образом городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.

Комментируя обыски, Балога отметил, что уголовное производство, в рамках которого идут следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", арендованного им с 2003 года.

По его словам, все решения и процедуры относительно этого земельного участка осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

"Вся необходмая информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы", - добавил Балога.

Причастность Виктора Балоги к смертельному конфликту в Ужгороде

Вечером 10 августа в Ужгороде на дороге произошел конфликт между водителями автомобилей Skoda и Volkswagen Touareg, в результате которого водитель Skoda попал в реанимацию с травмой головы.

17 августа пострадавший во время конфликта водитель скончался.

По данным журналиста Виталия Глаголы, это – врач Иван Турок из Мукачево. Другим участником конфликта оказался сын экс-нардепа Павла Балоги - Виктор Балога.

Последний вину за содеянное пытался повесить на другого мужчину. Однако полицейские задержали причастного к избиению врача. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

Впоследствии Ужгородский горрайонный суд изменил меру пресечения подозреваемому - ему разрешили выйти из-под стражи в случае внесения более 1,3 млн грн залога.

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