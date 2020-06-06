Дела Майдана: один из экс-"беркутовцев" предстанет перед судом, другому сообщено о подозрении

Бывшие правоохранители обвиняются в незаконных задержаниях и избиении участников акции протеста в центре столицы 30 ноября 2013 года.

В делах о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года один из экс-«беркутовцев» предстанет перед судом, другой уведомлен о подозрении.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователями бюро направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера полка особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД в Киеве.

Бывший правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, в служебном подлоге и в совершении незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч.2 ст.365 и ч.1 ст.366, ст.340 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также"Очень продвинулись": генпрокурор рассказала о расследовании "дел Майдана"

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый, экс-«беркутовец» превысил свои полномочия, задержал участника собрания на Майдане Независимости и незаконно составил на него админпротокол.

Кроме того, следователи сообщили о подозрении еще одному бывшему «беркутовцу». Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, в служебном подлоге и в совершении незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч.2 ст.365 и ч.1 ст.366, ст.340 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, незаконно препятствовал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram