Медики отметили, что у пострадавших положительная динамика.

Все пострадавшие нацгвардейцы во время расстрела на Южмаше в Днепре. Пациенты в сознании и дышат самостоятельно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У пострадавших положительная динамика, но состояние 25-летнего Игоря и 22-летней Жанны остается тяжелым.

"Хочется уже встать. Мы после армии привыкли быть в движении. Для меня вот так лежать – это несовместимо с жизнью. Уж хочется схватиться и побежать", – рассказывает Владислав Гулида, который также получил ранения.

Читайте такжеПытки, травля и унижения: экс-военная рассказала о службе в части стрелка РябчукаПо словам врачей, у раненых есть шансы не только выжить, но и стать на ноги, даже Жанна, которая получила три пули.

"Хирурги сделали все, чтобы Жанна могла двигать конечностями. Были сомнения, ведь пуля полностью разбила позвонок. Сейчас она хорошо двигает ногами. Думаю, что у нее все будет хорошо", - дал оптимистичный прогноз гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

28 января Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

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