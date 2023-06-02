Украинский военный проехал пол-Украины в Кропивницкий, чтобы поздравить с выпуском Настю - дочь погибшего на Донбассе собрата Виктора Малыша.
Как говорится в сюжете ТСН, девушка танцевала на благотворительном концерте для помощи ВСУ, когда боец вручил ей букет роз и встал на колени. Растроганная выпускница обняла побратима своего погибшего отца.
Журналисты рассказали, что Виктору Малышу было 58 лет, он с первых дней полномасштабной войны "штурмовал" военкоматы, наконец его взяли на службу. Боец погиб в октябре 2022 года, его авто наехало на вражескую мину. Тогда его собрат Дмитрий "Одессит" чудом выжил, правда, получил перелом позвоночника и другие ранения.
"Одессит" рассказывает, что узнал о выпуске у дочери своего погибшего собрата и решил поздравить ее от имени всей 115-й бригады минометной батареи.
"... Он после операции живет в другом городе. Поэтому мне очень приятно здесь его видеть", - говорит Настя.
Собратья погибшего Виктора решили помогать его семье, они уже собрали средства на отдых его дочери в Карпатах.
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