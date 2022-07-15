Парня не стало 14 июля из-за ракетного удара.

Вследствие ракетного удара по Виннице 14 июля погибли мирные жители. Снаряд попал прямо по центру города. Среди погибших - 25-летний звукорежиссёр Женя Коваленко.

Он работал с известной украинской певицей Roxolana. Артистка не смогла промолчать, поэтому выложила пост с воспоминаниями о том, каким при жизни был Евгений.

"Сегодня россияне забрали жизнь нашего звукорежиссера Жени Коваленко. Жене было всего 25 лет. Он был чутким, веселым и невероятно искренним", - сказано в публикации.

Комментаторы не могут содержать эмоций.

"С одной точки зрения понятно, что замечательный человек… Светлая память", - написала фитнес-тренер Анита Луценко.

"Светлая и вечная память", - выразилась певица Светлана Тарабарова.

"Светлая память", - высказалась телеведущая Леся Никитюк.

"Это несправедливо мало", "Вечная память", "Не могу в это поверить", - пишут другие комментаторы.

Напомним, MAMARIKA обратилась к молчунье Регине Тодоренко и назвала ее дурой.

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