В учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших.

В Виннице после вчерашнего ракетного удара 11 человек остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Три ракеты вчера долетели в Винницу: найдены останки. Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", - отметил он.

По словам Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших: 110 - амбулаторно оказали помощь, 80 - остаются на стационарном лечении.

"Погибших-23, среди которых 3 детей. 11 - до сих пор остаются в розыске пропавших без вести", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.

Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них - в тяжелом состоянии.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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