В Виннице после вчерашнего ракетного удара 11 человек остаются без вести пропавшими.
Об этом сообщил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"Три ракеты вчера долетели в Винницу: найдены останки. Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", - отметил он.
По словам Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших: 110 - амбулаторно оказали помощь, 80 - остаются на стационарном лечении.
"Погибших-23, среди которых 3 детей. 11 - до сих пор остаются в розыске пропавших без вести", - добавил глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.
Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.
Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них - в тяжелом состоянии.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.