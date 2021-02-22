В профильном комитете ВР отметили, что в начале года в Киеве количество попыток детских самоубийств возросло в несколько раз.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициировал законопроекты, которые запрещают продавать лекарства детям в возрасте до 14 лет, а также устанавливают жесткую ответственность за нарушение этого запрета.

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Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий.

Обосновывая причины такой инициативы парламентарий пояснил, что в начале года в Киеве количество попыток детских самоубийств возросло в несколько раз. За последние два года этот показатель составлял 60 детей в год. Однако в этом году зафиксировано уже 25 подобных случаев.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета», - написал он.

Речь идет о законопроектах 5122 и 5123 - их электронные карточки уже появились на сайте Рады.

«Как показали недавние случаи с отравлением школьниц препаратом «Дротаверин» в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезна и требует немедленного реагирования государства», - пояснил Радуцкий.

По его словам, один из факторов, который подталкивает детей к опасным действиям – деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр. Эту проблему следует решать комплексно.

Впрочем, среди других мер обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям, ведь по данным ВОЗ, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними.

Первый из предложенных комитетом законопроектов предусматривает внесение изменений в статью 21 Закона Украины «О лекарственных средствах». Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продажа будет осуществляться при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.

Второй законопроект предусматривает новую редакцию статьи 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях - устанавливает административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение – от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов.

Отравление украинских детей Дротаверином

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Дмитрий Захаров