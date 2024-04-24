Парламент призывает способствовать возвращению в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц - граждан Украины.

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям, которые защищают права журналистов с призывом способствовать освобождению и возвращению в Украину пленных и незаконно удерживаемых журналистов. За соответствующее постановление проголосовало 293 народных депутата.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибло 70 журналистов. А более двух десятков работников медиа находятся в плену или незаконно удерживаются Российской Федерацией. Среди них корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области со двора собственного дома и впоследствии вывезен в Россию.

Парламент Украины призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью защиты прав журналистов, обеспечения их безопасности, а также возвращения пленных и незаконно удерживаемых журналистов (включая гражданских журналистов).

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Также призывает способствовать возвращению в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц - граждан Украины.

Отмечается, что необходимо сделать все возможное для освобождения и возвращения в Украину без всяких предпосылок всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов

Верховная Рада Украины призвала Международный комитет Красного Креста, а также Комитеты ООН против пыток и по правам человека усилить усилия по установлению местонахождения всех пленников - граждан Украины, в частности, пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов.

Похищение Дмитрия Хилюка россиянами

Среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

За все это время не было официальных подтверждений со стороны России о пребывании Хилюка, но по информации Репортеров без границ, журналиста УНИАН вывезли из СИЗО № 2 в Новозыбкове, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в мае 2023 года.

Недавно в организации узнали о деталях заключения журналиста Хилюка в РФ. В частности, Хилюк провел долгую беседу с недавно освобожденными военнопленными 12 мая 2023 года, когда их и еще 12 украинских заключенных перевезли в автофургоне из Новозыбковской тюрьмы.

В декабре 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне не подтверждают того, что украинский журналист Дмитрий Хилюк, находится на территории РФ.

В начале апреля 2024 года издание "Ґрати" сообщило о письме Минобороны России, где они подтверждают содержание под стражей украинского журналиста. При этом отмечалось, что по состоянию на середину марта текущего года Хилюк "задержан и находится на территории Российской Федерации".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Укринформу сказал, что после появления информации о подтверждении пребывания украинского журналиста Дмитрия Хилюка на территории РФ обратился к российской стороне. Он отметил, что ждет ответа на свое обращение.

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