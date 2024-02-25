По словам Дмитрия Лубинца, используется любая возможность для того, чтобы освободить журналиста.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на всех встречах постоянно поднимает вопрос о немедленном освобождении похищенного российскими оккупантами журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, который находится в местах лишения свободы за решеткой в России. Об этом Лубинец сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, он использует любую возможность, чтобы "передать списки или поднять вопрос по нашим гражданским заложникам".

"Представители журналистского сообщества стоят отдельным блоком, и я постоянно об этом подчеркиваю, в том числе о Дмитрии", - сказал Лубинец.

Похищение Хилюка

Среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июле 2023 года стало известно, что похищенного журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка вывезли в тюрьму за сотни километров к востоку от Москвы. По информации Репортеров без границ, журналист УНИАН покинул СИЗО № 2 в Новозыбковое, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в мае 2023 года.

Недавно в организации узнали о деталях заключения журналиста Хилюка в РФ. В частности, Хилюк провел долгую беседу с недавно освобожденными военнопленными 12 мая 2023 года, когда их и еще 12 украинских заключенных перевезли в автофургоне из Новозыбковской тюрьмы.

Освобожденный пленный сообщил, что тюремное заключение, похоже, было достаточно тяжелым испытанием для Хилюка морально, но физически он выглядел нормально.

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