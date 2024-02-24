Тюремное заключение, похоже, было довольно тяжелым испытанием для Хилюка морально, но физически он выглядел нормально.

Похищенный россиянами журналист УНИАН Дмитрий Хилюк провел долгую беседу с недавно освобожденными военнопленными 12 мая 2023 года, когда их и еще 12 украинских заключенных перевезли в автофургоне из Новозыбковской тюрьмы.

Поскольку поездка заняла более 24 часов, у источника RSF было достаточно времени, чтобы поговорить с Хилюком, который содержался в камере рядом с ним в Новозыбковской тюрьме.

Тюремное заключение, похоже, было "довольно тяжелым испытанием для Хилюка морально, но физически он выглядел нормально", - сказал источник, подтвердив, что Хилюк провел в одиночной камере не менее трех месяцев.

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"Больше всего он переживал за маму, которая болеет", - рассказал он. В ходе разговора Хилюк рассказал Игорю, что неоднократно просил разрешения позвонить семье или УНИАН, но начальство Новозыбковской колонии так и не разрешило ему.

Двое мужчин были разлучены после прибытия в исправительную колонию. Несколько месяцев спустя собеседника перевели в третью тюрьму в Мордовской области, в нескольких сотнях километров к югу, и наконец освободили в январе 2024 года, так и не увидев Хилюка больше. Пока нет никаких доказательств, подтверждающих то, что Хилюка тоже перевели в Мордовию.

"Рассказы этого свидетеля являются новым подтверждением того, что Дмитрий Хилюк находится в плену в России. К сожалению, ни украинские власти, ни Международный комитет Красного Креста уже много месяцев не имеют от него никаких известий. Новость на прошлой неделе о смерти в заключении лидера оппозиции Владимиру Путину только усиливает нашу обеспокоенность и обеспокоенность близких этого журналиста. Мы просим российские власти освободить его или, по крайней мере, предоставить доказательства жизни", - заявил Арно Фрогер, руководитель следственного отдела RSF.

Похищение Хилюка - детали

Среди гражданских украинцев, находящихся в плену России, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

Дмитрий получил награду "Платформы европейской памяти и совести" (Platform of European Memory and Conscience). Церемония награждения состоялась в Варшаве (Польша) в рамках ежегодной встречи членов платформы. Награду для Дмитрия получила его коллега, корреспондент УНИАН Татьяна Поляковская.

Участие в мероприятии приняли представители 48 институтов. Всего в платформу входит 68 институтов и организаций из 23 стран Европы и Северной Америки. Абсолютным большинством они поддержали кандидатуру Дмитрия.

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