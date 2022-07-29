В целом решение поддержали 280 народных депутатов.

Верховная Рада Украины обязала строить бомбоубежища при возведении новых сооружений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий" (№7398) проголосовали 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он имеет целью принятие дополнительных мер в сфере строительной деятельности, связанных с защитой населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине появится современная система бомбоубежищ.

Горсовет Харькова планирует построить безопасные остановки общественного транспорта, которые смогут защитить людей от обстрела.

А министр обороны Алексей Резников заявлял, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса необходимо размещать под землей.

Ранее была создана петиция с просьбой запретить обучение в учебных заведениях офлайн до окончания военных действий. Все из-за того, что не все заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации, а воздушные тревоги будут срывать учебный процесс.

Президент Владимир Зеленский ответил, что подобные решения будут принимать местные власти.

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