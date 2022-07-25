Это будут железобетонные конструкции, в которых можно спрятаться от артобстрела.

Горсовет Харькова планирует в августе построить безопасные остановки общественного транспорта. Они смогут защитить горожан от российских снарядов.

Об этом сообщил в Telegram мер Харькова Игорь Терехов.

"Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев", - рассказал городской глава.

По его словам, это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. Горожане смогут в них укрыться в случае угрозы артобстрела и переждать воздушную тревогу. Отмечается, что такие укрытия есть в Израиле.

"Они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков", - добавил Терехов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на прошлой неделе российские оккупанты два дня подряд обстреливали остановки общественного транспорта, в результате чего погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.

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