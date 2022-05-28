Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, реализация соответствующей программы продлится от 1 до 1,5 лет.

В Украине появится современная система бомбоубежищ.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"Мы сейчас работаем над современными инженерными решениями для того, что построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь идет также о разработке государственных строительных норм. Новые укрытия будут предусматривать уровень безопасности, а также их доступность для всех категорий населения", - отметил министр.

По его словам, это могут быть как подземные, так и наземные укрытия.

"Главное, чтобы мы учитывали уже построенную инфраструктуру и интегрировали эти укрытия в жизнь городов и других локаций, где это будет происходить. Там, где речь идет о новом строительстве, будет проще, потому что проектами будут предусмотрены новые объекты укрытий. Они иногда будут иметь двойное функциональное значение - это могут быть подземные паркинги", – добавил Чернышев.

Он отметил, что реализация этой программы будет продолжаться от 1 до 1,5 года.

Напомним, многие жители Харькова до сих пор не решаются покидать бомбоубежища в метрополитене.

Вас также могут заинтересовать новости: