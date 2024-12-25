Работники Метинвеста получили 'Знаки почета' за возведение фортификаций в Донецкой области

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин вручил нагрудные "Знаки почета" и благодарности Донецкой ОГА 19 работникам Метинвеста, которые строят фортификации на территории Донецкой области - за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности государства.

"Крепкий фронт - это важнейший для нас элемент Плана внутренней устойчивости Украины, озвученного президентом. Важно, что в воплощении этого пункта мы не остаемся один на один с врагом. Спасибо каждому за их вклад в приближение победы. Работаем дальше", - отметил Филашкин.

Как известно, в этом году Метинвест Ахметова потратил на фортификации вокруг Покровска, Нью-Йорка и Доброполья уже почти 400 млн грн. Сейчас компания помогает возводить укрепления возле Великой Новоселки: там на подготовке противотанковых рвов ежедневно работает 34 единицы ее техники. Кроме того, от 40 до 60 сотрудников компании обустраивают взводные и ротные опорные пункты. Всего же, с помощью Метинвеста, возведено уже более 200 км фортификаций в Донецкой и Запорожской областях.