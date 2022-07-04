Сейчас больше всего предложений работы открыто в Киеве.

Количество вакансий для ІТ-специалистов в Украине сейчас в 4,8 раз меньше, чем была до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

"По состоянию на июнь предложения работы для ІТ-специалистов составляют 12,5% от всех актуальных на сайте grc.ua. В процентном отношении это почти столько, как было в конце 2021 года и даже чуть больше, чем в январе 2022 года. Однако, несмотря на высокую долю вакансий ІТ-сферы в общей структуре в процентах, их численность в натуральном значении снизилась вследствие кризиса. Количество вакансий для ІТ-специалистов в 4,8 раз меньше, чем было до войны", - сказано в исследовании.

Отмечается, что наибольшее падение количества вакансий в ІТ-сфере на сайте grc.ua состоялось в апреле (в 6,6 раз меньше, чем в январе 2022 года), с мая прослеживается положительная динамика медленными темпами. При этом активность соискателей возросла.

"Причин несколько. Во-первых, следует учитывать то, что ІТ-специалисты работают не только в профильных компаниях. ІТ-специалисты, работавшие на предприятиях других секторов экономики, часто тоже попадали под сокращение персонала и снижение заработных плат. Во-вторых, продуктовые ІТ-компании, работавшие на внутренний украинский рынок, потеряли с началом войны проекты из-за финансовой несостоятельности компаний продолжать разработку и внедрение", - сообщили аналитики кадрового портала.

Кроме этого, ІТ-компании, которые работали с внешними рынками, сталкивались с недоверием и сомнениями иностранных заказчиков в том, что украинские ІТ-специалисты могут придерживаться дедлайнов и стандартов качества в условиях обстрелов и работы из бомбоубежищ.

Аналитики отмечают, что больше всего предложений работы для ІТ-специалистов открыто в Киеве. Вакансии столичных ІТ-компаний составляют половину (52%) от опубликованных в июне предложений работы сферы информационных технологий. Львовский ІТ-кластер в этом месяце ищет гораздо меньше специалистов, чем в столице. Вакансии для ІТ-специалистов в этом регионе составляют лишь 12% от всех открытых в сфере.

Как сообщал УНИАН, конкуренция среди претендентов на вакансии сейчас на украинском рынке труда в пять раз выше, чем до войны.

Вас также могут заинтересовать новости: