Он отметил, что Россия совершает это преступление системно и просчитано, на государственном уровне.

Россия понесет ответственность за преступление насильственной депортации украинских детей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. "В ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом, который будет посвящен насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам ассимиляции наших детей", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что это преступление России – одно из самых циничных и античеловеческих преступлений нашего времени.

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"Россия совершает его системно и просчитано, на государственном уровне. Системной будет и ответственность за него. Ответственность России как государства и всех, кто причастен", - заявил он.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

25 марта французский юрист Эммануэль Доуд, подавший иск в Международный уголовный суд относительно незаконного вывоза украинских детей в РФ, пояснил, что факт депортации детей является составляющей преступления геноцида и вывоза части населения с целью ассимиляции, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать это как геноцид.

Сейчас официально известно о почти 14 тыс. депортированных детей. Украинская сторона обратилась к РФ с требованием предоставить списки всех вывезенных детей.

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