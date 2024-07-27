Работа 26 лабораторий сети 'Эскулаб' парализована из-за недобросовестных действий совладельцев, - СМИ

Один из совладельцев известной медицинской сети "Эскулаб" Сергей Дядюшко обвинил своих коллег в рейдерстве предприятия. По его словам, их недобросовестные действия привели к тому, что сейчас парализована работа 26 лабораторий "Эскулаба" в Киеве, пишет Telegraf.

Рейдерскую атаку, по словам Дядюшко, организовали его коллеги, совладельцы "Эскулаба" Денис Мельник и Станислав Луговский, а также администратор программного обеспечения Игорь Малиновский.

Дядюшко рассказал, что упомянутые совладельцы предлагали ему проводить значительную часть денежных средств вне кассового учета и распределять их без уплаты налогов.

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"Я категорически не согласился на такие предложения и неоднократно сообщал о своем непринятии незаконных действий. В связи с этим, Мельник и Луговский начали рейдерскую атаку с целью исключения меня из числа участников предприятия путем лишения доли", - отметил Дядюшко.

Рейдерская атака, по его словам, включала систематический созыв общего собрания участников с нарушением установленного порядка, что привело к искусственному созданию предпосылок для исключения Дядюшко из числа участников предприятия.

Он сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы и готовит документы по обращению в суд.

Дядюшко заявил, что Мельник и Луговский совместно выводят из компании наличные средства без уплаты налогов ежемесячно на сумму около 20 млн гривен.

"Из-за этого 26 пунктов сбора биоматериала в Киеве фактически не могут осуществлять свою деятельность", - бьет тревогу совладелец предприятия.

Дядюшко считает эти действия рейдерской атакой, целью которой является лишить его доли в "Эскулабе".

Эскулаб создан в 2009 году и занимает ведущее положение на западе Украины в сфере функционирования медицинских лабораторий, предоставляющего широкий спектр лабораторных услуг населению с четырьмя лабораториями и более чем 150 пунктами забора биологического материала.

Соучредителями ЧП "ПСМЛ "Эскулаб" выступают Дядюшко, которому принадлежит 43% компании, Луговский (43%) и Мельник (14%). Соучредителями ООО "Эскулаб центр" выступают Дядюшко, Луговский и Мельник, каждому из которых принадлежит по 20% компании, а также Руслана Солтани, которой принадлежит 40%.