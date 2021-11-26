Сейчас самый горячий тренд дезинформации – так называемая инфодемия, рассказал директор Института мировой политики.

"Распятые мальчики", "Украина замерзнет", "вакцинация – зло", "Путин (президент России Владимир Путин – Ред.) нападет" – эксперты рассказали о типичных дезинформационных "вбросах" РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, на круглом столе "Последние тенденции гибридной агрессии РФ против Украины: векторы дезинформации на фоне военной угрозы" эксперты рассказали о том, как Россия дезинформационными вбросами пытается добиться себе уступок на международной арене и ослабить Украину.

В частности, эксперты отметили, что с начала российской агрессии Россия продолжает периодически вкидывать информационные фейки в украинское и международное информационное пространство. Речь идет как об уже испытанных фейках вроде распятого бойцами ВСУ мальчика и ежегодной истории о том, что Украина замерзнет без российского газа, так и об относительно новых информационных атак, связанных с антивакцинальной пропагандой.

Как отметил руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, последний год Россия продолжает игру в эскалацию/деэскалацию ситуации на востоке Украины для того, чтобы на этом фоне выторговать себе уступки на международной арене. По другому это можно назвать условно "Путин нападет".

Читайте такжеБолее 20 тысяч фейковых аккаунтов: в Херсонской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ (фото)"Есть две самые большие проблемы. Продолжение российской игры в эскалацию/деэскалацию для повышения ставок. Весеннее обострение этого года инспирированное таким образом Россией достигло промежуточных результатов – состоялась встреча с Байденом (президент США Джо Байден – Ред.) и очевидно имели место непубличные договоренности между ним и Путиным. Что касается сегодняшнего обострения, то его целью является давление на запад в целом и на администрацию Байдена в частности, чтобы добиться уступок в вопросе запуска Северного потока как инструмента политического влияния на страны Европы. Другая проблема – это попытки России заставить Украину принять Донбасс на российских условиях", – сказал Данилюк.

Также он добавил, что генеральной целью России является изменить украинскую Конституцию для ослабления института президента в нашем государстве.

"Стратегическая цель российских спецслужб превратить Украину в парламентскую республику поставлена давно, в частности, действующая на сегодня Конституция 2004 года является результатом операции россиян во время Оранжевой революции", – добавил он.

В свою очередь, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что российская пропаганда и дезинформация на военную тематику выросла еще из советских идеологических клише времен Второй мировой войны, которую можно кратко охарактеризовать строчкой из советского стихотворения "Убей немца" Константина Симонова. Он отметил, что Россия продолжает эксплуатировать фейк от 2014 года о распятом мальчике, в частности, уже в этом году они попытались выдать смерть ребенка на собственном дворе от неизвестного взрывного устройства как следствие обстрела с украинской стороны.

"Не стоит недооценивать такие дезинформационные операции, и на самом деле это рефрен еще советской пропаганды – стихотворение "Убей немца". Напомню, что значительная часть граждан Украины старшего возраста еще живет в парадигме советско-германской войны и подобная пропаганда, когда объясняют кто враг, для таких людей очень действенная", – сказал Магда.

Также он добавил, что самый горячий на сегодня тренд дезинформации – это так называемая инфодемия, сочетание пандемии с дезинформацией.

"Мы видим за неполных два года, как новую волну пандемии, так и новую волну фейков связанных с ней. Эти фейки распространяются в основном через мессенджеры и соцсети, поскольку учитывая их очевидную абсурдность в телевидении они не имеют шанса быть распространенными. В частности фейк о так называемых башнях 5G, хотя никто не обращает внимание, что в большинстве стран Европы таких башен технически не существует. Также думаю, что в случае понижения температуры воздуха где-то до минус 10 мы увидим очередную волну публикаций о самой холодной зиме, об отключении тепла", – отметил эксперт.

Также он добавил, что для борьбы с этими фейками прямые запреты не работают, поскольку они создают эффект запретного плода и становятся еще более привлекательными для потребителей этих фейков.

"Я жду, когда в условиях военной угрозы у нас единым месседжем выступят различные руководители военно-политического руководства страны, я жду, когда наконец в информационном пространстве снова появятся военные, которые могут говорить на основании боевого опыта и делать выводы. А по дипломатическим каналам Украина должна подчеркивать свое миролюбие и доносить, что не заинтересована в эскалации ситуации", – подытожил Магда.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым, а также поддержала боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, РФ начала против нашего государства информационную войну.

Ранее в СНБО сообщили, что в акции антивакцинаторов, которая состоялась в Киеве 24 ноября, есть "русский след".

Автор: Дмитрий Хилюк