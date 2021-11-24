Участники держали плакаты с перечеркнутыми QR-кодами, которые ведут на сайт российской политической партии "Единая Россия".

Сегодняшняя акция "антивакцинаторов", которая состоялась в Киеве, имеет российский след.

Об этом сообщила СНБО на своем сайте.

"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, было выявлено российскую информационную спецоперацию, направленную на максимальное снижение уровня вакцинации населения Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также в Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мер со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, который дает переход на сайт российской политической партии "Единая Россия", - отметили в Совете нацбезопасности.

Читайте такжеБлогер, активист, политик: чем известен главный "антивакцинатор" страны Остап СтахивТакже СНБО рекомендует всем, кто имеет сомнения по поводу необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом, позвонить на горячую линию Минздрава за дополнительной информацией.

Как сообщал УНИАН, участники сегодняшнего протеста против вакцинации от коронавируса в Киеве держали плакаты с перечеркнутыми QR-кодами.

Если отсканировать такой QR-код, на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт "Единой России" - правящей партии в Российской Федерации.

Лидер движения "антивакцинаторов" Остап Стахив сейчас находится под стражей. Участники сегодняшней акции требовали его освобождения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитрий Хилюк