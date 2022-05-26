Деньги предоставленные США пойдут на поддержку британской неправительственной организации Halo Trust.

Соединенные Штаты выделили 4 миллиона долларов новой поддержки для очистки территорий Украины от российских неразорванных мин и бомб.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"Патрон и его отважные коллеги получают подкрепление. На этой неделе Соединенные Штаты предоставили Украине новую поддержку в объеме 4 млн долларов для обезвреживания российских неразорванных мин и бомб, чтобы семьи могли безопасно вернуться домой", - говорится в сообщении.

Деньги предоставленные США пойдут на поддержку британской неправительственной организации Halo Trust, подтвердили в Twitter посольства США в Украине.

"Поддержка США позволит The HALO Trust в Украине развернуть 10 команд по разминированию. Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее борьбе с последствиями жестокой войны России", - добавили в Генштабе.

Напомним, как писал УНИАН, на разминирование территории Украины от вражеских мин и растяжек по самым оптимистическим прогнозам понадобится минимум 5-7 лет, но это не считая леса и крупные аграрные поля.

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