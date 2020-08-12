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В Минске задержали двух украинских волонтеров

19:53, 12 августа 2020
Общество
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В Беларуси продолжаются протесты / REUTERS

Об этом на своем Telegram-канале сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

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По данным ассоциации, задержан экс-журналист "Громадского" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые на данный момент являются волонтерами организации "Восток SOS".

"Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - сказано в сообщении.

Протесты в Беларуси: что происходит

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы .
  • По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).
  • Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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