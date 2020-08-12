В Минске задержали двух украинских волонтеров
19:53, 12 августа 2020Общество
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Задержан экс-журналист "Громадского" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые на данный момент являются волонтерами организации "Восток SOS".
В Беларуси продолжаются протесты / REUTERS
В Минске задержали двух украинских волонтеров.
Об этом на своем Telegram-канале сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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По данным ассоциации, задержан экс-журналист "Громадского" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые на данный момент являются волонтерами организации "Восток SOS".
"Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - сказано в сообщении.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы .
- По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).
- Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.
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