Митингующие зажгли файеры и дымовые шашки под ОП (видео)

Сегодня около тысячи обманутых инвесторов банка “Аркада” протестуют в центре столицы.

Вкладчики банка «Аркада» пришли под Офис президента, где и без того уже несколько дней не прекращается митинг шахтеров. Протестующие зажгли файеры и дымовые шашки.

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Видео с места событий опубликовало ТСН. На кадрах можно видеть, что под ОП громко протестуют немало людей. Оба митинга пока расходиться не собираются.

Напомним, сегодня около тысячи обманутых инвесторов банка “Аркада”, которые через это финансовое учреждение вложили деньги в покупку недвижимости, и уже много лет не могут ее получить из-за финансовых проблем банка и застройщика, проводят акции в центре столицы с требованием привлечь внимание органов власти к их проблемам.

Участники акции прошли шествием от КГГА через Кабмин и Нацбанк к Офису президента. Возле ОП обманутые инвесторы намерены установить палаточный городок.

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