На отдельных центральных улицах столицами могут ограничить дорожное движение во время мероприятий.

В центре Киева усилена охрана правопорядка в связи с анонсированными общественными мероприятиями.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что для обеспечения порядка на всех локациях проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей.

Читайте такжеГлавные новости Украины 17 февраля: продление карантина и объявление Прикарпатья "красной зоной" из-за COVID-19

«К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, сразу будут изыматься, а их владельцам будет дана правовая оценка», - подчеркивают в полиции.

Граждан просят с пониманием отнестись к действиям правоохранителей, ведь такие превентивные меры направлены для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно.

Вместе с тем, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

«Одновременно информируем, что в связи с проведением мероприятий на отдельных центральных улицах может быть ограничено дорожное движение. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации», - добавили в полиции.

Что за события пройдут в Киеве

В Киевской госадминистрации сообщили, что на сегодняшний день поступили три сообщения от организаторов о проведении 18 и 20 февраля общественных мероприятий в центре столицы.

Так, завтра, 18 февраля с 19:00 до 21:00 ОО «Семьи «Небесной сотни» проведет панихиду и «Шествие памяти» в честь Героев Небесной сотни. Участники пройдть по маршруту: Михайловская площадь (Собор) - Европейская площадь - ул. Грушевского - Крепостной переулок - ул. Институтская - ул. Банковая - Аллея Героев Небесной сотни.

20 февраля на Майдане Незалежности с 16:00 до 18:00 ОО «Семьи «Небесной сотни» проведет «Вечер памяти Героев Небесной сотни».

И в этот же день на площадке возле Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, на Аллее Героев Небесной сотни (Пешеходный мост и часовня) будет организована световая инсталляцию «Лучи Достоинства» ко Дню Героев Небесной сотни.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая