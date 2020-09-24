В то же время Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов.

Более 45% граждан Украины поддерживают протестующих в Беларуси.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 12 по 16 сентября.

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о время интервью респондентам задавался вопрос: "Как вы знаете, в Беларуси идут массовые протесты против власти Лукашенко. Кого вы больше поддерживает - протестующих или Лукашенко?».

По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. В то же время Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов. Остапльные отметили, что им трудно ответить на этот вопрос или отказались отвечать.

"Если на западе и в центре страны больше тех, кто поддерживает протестующих, то на юге и востоке - тех, кто поддерживает Лукашенко", - говорится в результатах опроса.

Больше всего свою поддержку Лукашенко выражали украинцы, которые на президентских выборах поддержали Юрия Бойко - 71,4%, а на выборах в Верховную Раду партию Шария - 71,2% и "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 66,8%.

В то же время белорусских протестующих больше всего поддержали сторонники Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность" - 81,1% и 80,1% соответственно.

Среди избирателей президента Владимира Зеленского поддержку Лукашенко выразили 49,2%, протестующих - 28,3%, а среди сторонников "Слуги народа" - 48,7% и 29,9% соответственно.

Как проводился опрос

Во время исследования опрошено 2000 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

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Автор: Антонина Доломанжи