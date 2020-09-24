Более 45% граждан Украины поддерживают протестующих в Беларуси.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 12 по 16 сентября.
Читайте такжеЭта неделя протестов против Лукашенко может стать решающей - белорусский эксперт
о время интервью респондентам задавался вопрос: "Как вы знаете, в Беларуси идут массовые протесты против власти Лукашенко. Кого вы больше поддерживает - протестующих или Лукашенко?».
По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. В то же время Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов. Остапльные отметили, что им трудно ответить на этот вопрос или отказались отвечать.
"Если на западе и в центре страны больше тех, кто поддерживает протестующих, то на юге и востоке - тех, кто поддерживает Лукашенко", - говорится в результатах опроса.
Больше всего свою поддержку Лукашенко выражали украинцы, которые на президентских выборах поддержали Юрия Бойко - 71,4%, а на выборах в Верховную Раду партию Шария - 71,2% и "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 66,8%.
В то же время белорусских протестующих больше всего поддержали сторонники Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность" - 81,1% и 80,1% соответственно.
Среди избирателей президента Владимира Зеленского поддержку Лукашенко выразили 49,2%, протестующих - 28,3%, а среди сторонников "Слуги народа" - 48,7% и 29,9% соответственно.
Как проводился опрос
Во время исследования опрошено 2000 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.
Что происходит в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которой-обеспечить транзит власти.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram