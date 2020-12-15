Митингующие обратились к представителям иностранных дипломатических представительств с заявлением о том, что украинская власть преследует и давит на них.

Участники акции протеста «SaveФОП» заявляют, что останутся на Майдане Незалежности.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции приняли решение не возвращаться к зданию Верховной Рады и продолжить свой протест на Майдане Незалежности.

Они также обратились к представителям иностранных дипломатических представительств с заявлением о том, что украинская власть преследует и давит на них, в частности нарушает их право на мирные собрания и акции протеста.

Митингующие заявили, что правоохранители отобрали их палатки и избили нескольких человек.

Следует отметить, что в настоящее время полиция перекрыла движение от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Прорезной.

По-прежнему правоохранители стоят по правой стороне Майдана Незалежности напротив участников акции протеста, которые находятся вокруг Стелы Независимости.

Требования ФОПов

Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1(2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Протесты ФОПов 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #saveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

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Автор: Дмитрий Хилюк