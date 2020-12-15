Участники акции протеста «SaveФОП» заявляют, что останутся на Майдане Незалежности.
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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции приняли решение не возвращаться к зданию Верховной Рады и продолжить свой протест на Майдане Незалежности.
Они также обратились к представителям иностранных дипломатических представительств с заявлением о том, что украинская власть преследует и давит на них, в частности нарушает их право на мирные собрания и акции протеста.
Митингующие заявили, что правоохранители отобрали их палатки и избили нескольких человек.
Следует отметить, что в настоящее время полиция перекрыла движение от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Прорезной.
По-прежнему правоохранители стоят по правой стороне Майдана Незалежности напротив участников акции протеста, которые находятся вокруг Стелы Независимости.
Требования ФОПов
Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.
Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1(2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Протесты ФОПов 15 декабря
В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.
Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.
Что было раньше
Украинские предприниматели движения #saveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.
Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года
Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.
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