Одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание.

На Майдане Незалежности в Киеве на акции протеста "SaveФОП" пострадали около 40 полицейских.

Читайте такжеНа Майдан прибыли "скорые" для помощи пострадавшим в стычках, некоторых госпитализировали (фото)Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Остальные полицейские получили ожоги глаз.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем с площади Конституции до Майдана Незалежности. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - говорится в сообщении.

"В результате одного полицейского ударили по голове - и он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз", - заявили в полиции.

Также полицейские в очередной раз призывают участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Протесты в Киеве 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Они также протестуют против возможного локдауна.

Требования протестующих

Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" есть отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Автор: Виталий Саенко