В Минюсте назвали дату начала "большой распродажи тюрем"

Первым на продажу выставят исправительный центр в поселке под Киевом.

Министерство юстиции Украины анонсировало начало "большой распродажи" отечественных тюрем.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Первым объектом, который выставят на продажу, станет Ирпенский исправительный центр №123. Мероприятие, посвященное этому процессу, пройдет 6 августа.

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"Государственное учреждение" Ирпенский исправительный центр (№132) "расположена в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных было переведено в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения ", - сообщили в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, ранее в ведомстве рассказали, что в Украине предусматривается дополнительное закрытие восьми тюрем, а уже этим летом планируют запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем.

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