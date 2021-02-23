На многих улицах Киева сегодня наблюдается достаточно плотное движение, которое привело к образованию пробок.

Пробки в Киеве во вторник утром, 23 февраля собрались на всех основных магистралях города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps,

Пробки на мостах Киева

Киевские мосты через Днепр - место уже привычных утренних пробок. Сегодня сложности с проездом в направлении правого берега есть на всех переправах.

Наибольшие проблемы наблюдаются на мосту Метро и мосту Патона. Движение по Северному, Южному и Дарницкому мостам также достаточно плотное.

Пробки на левом берегу Киева

Левый берег Киева сковывают пробки на больших проспектах и подъездах к метро.

Сегодня заторы наблюдаются на проспекте Романа Шухевича от Керченской площади, улице Оноре де Бальзака и проспекте Владимира Маяковского.

Плотно стоит Броварской проспект - от "Черниговской" и до правого берега столицы.

Уже традиционная пробка собралась на проспекте Николая Бажана - этим утром от метро "Позняки" до Южного моста. Также затор на проспекте Петра Григоренко (от Ахматовой) в направлении Дарницкого шоссе и на улице Здолбуновской в направлении Григоренко.

Также пробка на проспекте Юрия Гагарина при подъезде к Дарницкой площади и проспекте Освободителей в сторону правого берега.

Тянучки наблюдаются на улицах Киото и Кубанской Украины в районе метро "Лесная".

Также стоят в пробке улицы Братиславская, Миропольская, Генерала Жмаченко, бульвар Перова и проспект Освободителей.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробки возникли на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей. Пробки есть также на улице Вадима Гетьмана от Шулявки до Караваевых Дач.

Затруднение движения наблюдается на Севастопольской площади и проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях, и Воздухофлотском проспекте на Соломенке.

На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирской" до "Берестейской", а также от Шулявки и до центра города.

Не спешит улица Щербаковского в сторону метро "Нивки" (начиная от Ружинской).

Читайте такжеМегаполисы без дорог. Как Украина может использовать этот опыт (укр.)

Пробки на улице Юрия Ильенко (к улице Деревлянской), также тянучки есть на улице Сечевых Стрельцов в обоих направлениях.

Тянучка собралась на улице Жилянской, в пробке стоят улицы Короленковская, Казимира Малевича, Большая Васильковская.

Также не спешат Надднепрянское и Набережное шоссе (в районе развязки на Патона и в направлении Подола).

"Вечный" затор собрался на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола.

Не спешат улицы Кирилловская, Автозаводская, Мостицкая, Богатырская, Дегтяревская, Щусева.

Также проблемы есть на Голосеевском проспекте и проспекте Глушкова в сторону центра. Стоит в пробке Кольцевая дорога в районе Жулян, а также в районе Пирогова (в сторону Столичного шоссе).

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий