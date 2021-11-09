Теперь в распоряжении Нанука дом, большой двор, лес и новые любящие хозяева.

Девятилетний аляскинский маламут Нанук обрел новую семью. Его предыдущая хозяйка умерла, из-за чего пес очень сильно грустил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Около двух недель журналисты рассказали историю о собаке, которая тосковала за умершей хозяйкой. Новая семья забрала Нанука уже на второй день после выхода сюжета.

Теперь Нанук живет в 75 километров от Киева, в село Мотовиловка, где в его распоряжении дом, лес для прогулок и море любви.

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"Говорит: Мам, заберем собаку? Я говорю: Заберем. Когда он (Нанук, - ред.) приехал, вылез из машины... он такой красивый, большой, пушистый. Я не думала, что он такой большой, но ничего - мы его любим!" – вспоминает Снежана.

По словам глава семьи, бойца АТО, он всегда хотел себе именно такую собаку.

"Он как волк. С утра провожает на работу и встречает", - поделился мужчина.

Члены семьи отмечают, что после появления пса все стали счастливее.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители Полтавской области помогли вернуть домой пса. Животное вместе с хозяином попало в дорожно-транспортное происшествие. Пес Джой оказался многократным призером конкурсов и соревнований. Он дожидался выздоровления своего хозяина у знакомого.

Автор: Анастасия Горбачева