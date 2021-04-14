Вакцинацию учителей будут проводить китайским препаратом CoronaVac.

Педагогов, которые будут участвовать в проведении внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году, в первую очередь будут вакцинировать от коронавируса.

Читайте такжеВ Киеве и в Черниговской области перенесли пробное ВНООб этом заявил министр образования Сергей Шкарлет, сообщила пресс-служба Минобразования. Министр отметил, что учителей будут вакцинировать только по их желанию. Прививки будут делать организовано мобильные бригады по имунизации. За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации, рассказали в министерстве.

Вакцинацию будут проводить китайским препаратом CoronaVac. Через 28 дней желающим введут еще одну дозу препарата, она будет зарезервирована за каждым привитым. Такое предложение Минобразования согласовало с Министерством здравоохранения.

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Автор: Ирина Погорелая