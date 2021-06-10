8 июня вступили в силу новые правила пересечения границы в условиях пандемии.

Справка о прививке российской вакциной "Спутник-V" не дает права въезжать иностранцам в Украину, поскольку этот препарат не подтвержден ВОЗ.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что на границе с Украиной от иностранцев требуют результаты теста на коронавирус или документ о вакцинации. Российской вакцины в перечне ВОЗ нет.

За последние два дня в Украину пытались попасть иностранцы с документами об иммунизации "Спутник V". Демченко уточнил, что речь идет об уже 15 таких попыток со стороны граждан России.

Читайте такжеEUobserver: несколько россиян умерли после прививки Спутник-V8 июня вступили в силу новые правила пересечения границы в условиях пандемии. От иностранцев, кроме страхового полиса, потребуют предъявлять документ, подтверждающий полную вакцинацию, или отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже 72 часов до пересечения.

Такие же правила действуют в ряде европейских государств. 9 июня Европарламент одобрил введение COVID-паспортов.

Электронный или бумажный документ должен засвидетельствовать, среди прочего, полное прохождение вакцинации – в перечне только те препараты, которые рекомендовал для использования европейский регулятор или ВОЗ.

Сейчас эффективность российской вакцины не подтверждена профильными международными органами, поэтому привитые ею граждане рискуют с июля – с даты вступления в силу в ЕС правил пользования электронными сертификатами – не получить возможности попасть в страны блока.

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Автор: Яна Ставская