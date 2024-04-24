Такую временную защиту украинские беженцы имеют во всех странах ЕС вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии,

В немецком МВД заверили, что решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не повлияет на статус беженцев в ФРГ.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, которые нуждаются в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", - заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль, пишет DW.

Он добавил, что такую временную защиту украинские беженцы имеют во всех странах ЕС вследствие того, что они были вынуждены покинуть родину, спасаясь от российской агрессии.

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В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, которые находятся, в частности, и в Германии.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагне.

Приостановление консульских услуг для мужчин - детали

23 апреля вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах. В Министерстве иностранных дел назвали это "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

После приостановления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

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