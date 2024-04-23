В разъяснении это объясняют тем, что срок рассмотрения новых заявлений может превысить время, которое осталось до вступления в силу закона о мобилизации.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста будет действовать до 18 мая. Затем заявления будут рассматривать с учетом новых требований в соответствии с законом.

Как говорится в разъяснениях МИД, такое решение связано с недавним принятием и подписанием закона об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, который вступит в силу 18 мая этого года.

"Работа украинской консульской службы регламентируется большим количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта требуют актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями", - говорится в разъяснениях.

В МИД отмечают, что такое решение является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, и решения во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений упомянутого закона.

Временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок их рассмотрения может превысить время, оставшееся до вступления его в силу. "Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конце концов предоставлена", - сказано в разъяснениях.

В МИД говорят, что после 18 мая процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона. Законом об усилении мобилизации предусматривается, что после обновления данных воинского учета в ТЦК гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами будет иметь доступ к консульским услугам в полном объеме.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", - говорится в разъяснениях.

В то же время, временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом.

"Они касаются только представления определенной категорией граждан заявлений на получение определенных консульских услуг в определенный период. В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме", - говорится в разъяснениях.

Отдельно сказано, что введенные ограничения не применяются в случае, когда фактическим получателем услуги является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо (оформление паспорта для выезда за границу ребенку/подопечному лицу, регистрация приобретения ребенком гражданства Украины по рождению, регистрация рождения ребенка и т.д.).

При этом, заявления в консульства, поданные до 23 апреля, будут обработаны в полном объеме.

Что изменилось для украинцев за рубежом:

Как сообщал УНИАН, сегодня вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах. В Министерстве иностранных дел назвали это "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Юрист Евгений Зурнаджи считает, что такое решение не имеет законных оснований, поскольку новый законопроект о мобилизации еще не вступил в силу.

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