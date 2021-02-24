Накануне суд в Одессе вынес приговор активисту.

Активист Сергей Стерненко, которому вчера огласили приговор по одному из дел, будет находиться в следственном изоляторе Одессы в отдельной камере. Причина - меры безопасности.

Об этом сообщает в Facebook юридическая компания, которая защищает Стерненко.

"Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", - говорится в сообщении.

Также адвокаты опубликовали фото обращения Стерненко ко всем, кто его поддерживает.

Приговор Стерненко: что известно о деле против активиста

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 187 ("разбой") и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УКУ, а назначили наказание по ст. 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

В Киеве люди вышли на акции протеста против ареста Стерненко. Участники сожгли два полицейских шлема, которые забрали у правоохранителей во время столкновений. Всего было задержано 24 протестующих, в тот же вечер их отпустили.

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Автор: Юрий Годован