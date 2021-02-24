Адвокат рассказал о встрече с активистом в СИЗО.

Сегодня, 24 февраля, адвокат активиста Сергея Стерненко посетил его в Одесском СИЗО.

Читайте также7 лет борьбы и 7 лет тюрьмы: что известно об активисте Сергее СтерненкоОб этом сообщается на канале Sternenkо в Telegram. "Он в порядке, насколько это возможно в этих условиях. Передает всем привет и просит бороться до конца!",- говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплено письмо, в котором Сергей Стерненко отметил, что шокирован приговором суда.

"Этот неправовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Я здесь в изоляции, не знаю новостей, но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма", - написал Стерненко в письме.

Адвокаты активиста Сергея Стерненко требуют, чтобы его перевезли из Одесского СИЗО в Киев. Они считают, что там ему будет безопаснее, чем в Одессе.

Приговор Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 187 ("разбой") и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УКУ, а назначили наказание по ст. 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

В Киеве люди вышли на акции протеста против ареста Стерненко. Участники сожгли два полицейских шлема, которые забрали у правоохранителей во время столкновений.

Дело Стерненко: что известно

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: УНИАН