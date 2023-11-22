Этот закон будет касаться также нацгвардейцев, работников СБУ и полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий.

Верховная Рада Украины проголосовала за закон о сохранении возможности биологического отцовства / материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, которые влияют на репродуктивные функции. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он отметил, что "за" принятие закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство" (регистрационный номер 8011) проголосовал 271 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины защитники и защитницы Украины получают ранения, которые приводят к потере ими репродуктивных функций. Такие травмы лишают этих граждан возможности стать биологическими родителями, что значительно ограничивает право на отцовство или материнство. Эта проблема особенно актуальна для молодых людей .

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Этот закон будет касаться не только военнослужащих, но и национальных гвардейцев, работников СБУ и полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий. Им также будет предоставлено право на бесплатный забор, консервацию и хранение репродуктивных клеток.

Другие законопроекты, касающиеся войны

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде готовится к регистрации крупный законопроект, который ужесточит правила мобилизации.

в частности, планируется сузить круг граждан, имеющих право на отсрочку через обязанности по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства. Это необходимо для обеспечения исключения возможности уклонения от призыва.

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