Президент поддержал строительство Мемориала Холокоста "Бабий Яр" в Киеве

Кроме того, Зеленский отметил важность чествования памяти жертв Холокоста в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами Наблюдательного совета Фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр».

Участники онлайн-встречи провели обсуждение строительства будущего Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, как важно чтить память жертв Холокоста в Украине и поддержал создание такого Мемориала. «Многие украинцы носят высокое звание «Праведник народов мира». Это те украинцы, которые спасали евреев во время Холокоста, часто ценой собственной жизни. Создание мемориала – это очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических событий. Но мы должны помнить о них, рассказывать будущим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они есть в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект воплотился в жизнь, и мы вместе с вами создали историю», - рассказал Владимир Зеленский.

А Председатель наблюдательного совета, Фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа. Поскольку в этом месте погибли представители и других национальностей, в частности, украинцы, белорусы и поляки. «Наши цели одинаковые – бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива – не просто памятник, это будет выдающийся Мемориал с музеем и исследовательским центром, что будет способствовать повышению уровня толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Во всем мире такие институции создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц», - отметил он.

В то же время Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что будущий Мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Этот проект обязан быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

«Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если про Аушвиц знают практически все, то история Бабьего Яра почти неизвестна для молодежи. Я хочу, чтобы в Киев приезжали увидеть мемориал Бабий Яр, чтобы понять, что здесь произошло», - отметил Рональд Лаудер.

Президент Польши 1995–2005 гг. Александр Квасневский добавил, что проект существенно повлияет на имидж Украины. «Мы хотим серьезно и чувственно поговорить о том, что произошло 80 лет назад. И с этой историей смотреть и понимать, как нам жить в будущем. Этот проект имеет огромное влияние на имидж Украины и на то, как люди будут понимать современную Украину».

В состав совета приглашен первый Президент Украины (1991 – 1994 гг.) Леонид Кравчук. Он сказал, что будущий Мемориал должен быть объективно правдивым, честным и гуманным. «Проект интересный, важный и всеобъемлющий. Но мы должны спроектировать его так, чтобы не было разночтений. Нам нужно все сделать так, чтобы он соответствовал самым высоким гуманитарным целям», - заявил он.

По словам Министра иностранных дел и вице-канцлера Германии 1998–2005 гг. Йошки Фишера, основной целью этого проекта должно стать просветительство и обращение к молодому поколению. «В этом проекте мы будем использовать инновационные технологи для того, чтобы сохранить историю», - рассказал он.

А член Наблюдательного совета Фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса – это вопрос сохранения справедливой истории Украины.

«Очень важно показать, что Украина – это часть цивилизованного мира, чтит свою память, знает свою историю», - рассказал Вакарчук.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон во время подготовки к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

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