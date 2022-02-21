Сейчас дело находится в суде, во время его рассмотрения судебная экспертиза почерка подтвердила подделку.

Тренера юношеской сборной Украины по боксу Александра Остапчука уволили, подделав документы. Об этом он заявил во время пресс-конференции инициативной группы "Украинский бокс. Перезагрузка" 21 февраля в агентстве "Укринформ".

Мастер спорта международного класса Остапчук занимал должность старшего тренера юношеской сборной команды Украины с 2017 по 2020 год. По его словам, в 2020 году из-за карантинных ограничений из-за коронавируса отменили ряд спортивных мероприятий среди юношей в Украине и Европе, а также мероприятия, связанные с подготовкой спортсменов.

Таким образом, в 2020 году не был определен состав юношеской сборной Украину по боксу.

"В середине августа 2020 года по телефону со мной связывался исполнительный директор ФБУ Донатос Пискун, который настойчиво требовал, чтобы я написал заявление об увольнении с должности старшего тренера. Аргументировал он свое требование тем, что Министерство молодежи и спорта не финансирует отмененные мероприятия, и, соответственно, мне не могут начислять зарплату", - рассказал Остапчук.

После его обращения в Министерство выяснилось, что распоряжений не было и заработная плата всем тренерам всех сборных сохранялась несмотря на отмену соревнований.

"Я принял решение, что заявление писать не буду", - рассказал он. Но давление и угрозы со стороны Пискуна продолжились.

"В конце сентября я узнал, что был уволен по заявлению, написанному мной же. По этому поводу я обратился к адвокату, мы подали запрос в Министерство, и подтвердилась информация", - рассказал он, уточнив, что его подпись подделали. После чего он обратился в суд.

Сейчас дело находится в суде, во время его рассмотрения судебная экспертиза почерка подтвердила подделку.

Напомним, конфликт в Федерации бокса Украины начался 17 декабря 2021 года, когда Владимир Продивус объявил о переизбрании его на должность президента ФБУ, однако избирательная конференция прошла без кворума, и с ее результатами не согласны 15 из 25 региональных федераций бокса. Вскоре был обнародован ряд документов, которые свидетельствуют о систематических задолженностях ФБУ спортсменам и финансовых махинациях.

Инициативная группа "Украинский бокс. Перезагрузка" направила обращение руководству страны, профильным министерству и комитету Верховной Рады с просьбой вмешаться в ситуацию, защитить право членов организации на самоуправление, а также провести финансовый аудит работы команды Продивуса в течение 15 лет, которые он возглавлял Федерацию.